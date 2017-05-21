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川普造訪首日 沙美簽3800億美元投資協議

2017-05-21  04:20

〔中央社〕沙烏地阿拉伯外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）今天表示，美國總統川普（Donald Trump）造訪沙烏地首日，利雅德和華盛頓當局簽署總值超過3800億美元投資協議。

與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）出席聯合記者會的朱貝爾表示，「兩國簽署一連串協議，投資總值超過3800億美元」，包括沙烏地投資美國基礎設施以及美國對發展沙烏地國防產業的投資。

朱貝爾說：「我們預期這些投資於未來10年左右，將會在美國和沙烏地阿拉伯境內提供幾十萬個就業。」

提勒森闡明指出，將近1/3總額是軍事相關投資。

此外，沙烏地國營的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）發表聲明說，它已與美國企業簽署合資事業及MOU協議，估計總值約500億美元。

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