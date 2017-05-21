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墨西哥西南部規模5.7地震 未傳災情

2017-05-21  03:28

〔中央社〕墨西哥政府表示，墨西哥西南部今天發生規模5.7地震，目前未傳出傷亡或損害災情。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震的震央位於奇亞帕斯州（Chiapas）辛塔拉帕鎮（Cintalapa）西北方約52公里處，震源深度143公里。

墨西哥內政部在推特發文表示，目前未傳出災情。

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標題：墨西哥西南部規模5.7地震 未傳災情


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