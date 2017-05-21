美：龐大軍售 協助沙烏地對抗伊朗惡勢力
2017-05-21 02:52
〔中央社〕美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，與沙烏地阿拉伯簽署的價值1100億美元軍售協議，是為了協助沙烏地因應「邪惡伊朗影響力」。
提勒森在利雅德告訴記者，「此防衛裝備及服務交易，支援沙烏地阿拉伯以及整個波斯灣地區的長期安全。」美國總統川普（Donald Trump）正在沙烏地展開上任以來首次國外訪問行程。
提勒森又說，尤其是沙烏地正面臨邪惡伊朗影響力以及伊朗相關威脅，它們存在於沙烏地阿拉伯邊界的四面八方。
「此外，它也增強沙烏地王國維護本身安全的能力，且有助於整個地區的反恐行動。」
提勒森指出，提議中的軍售方案也涵蓋邊界安全、海空安全、空軍現代化、飛彈防禦、網路安全以及通訊升級。
提勒森說，此「龐大」軍售方案，將讓沙烏地「更能肩負起維護本身安全的更大重擔。」
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