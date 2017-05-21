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習近平致吳敦義賀電 提堅定反對台獨

2017-05-21  01:28

〔中央社〕中國共產黨中央委員會總書記習近平昨晚向當選中國國民黨主席的吳敦義致賀電。電文提到，希望國共兩黨堅持「九二共識」，堅定反對台獨，把握兩岸關係和平發展正確方向。

新華社今天凌晨報導，吳敦義在覆電中向習近平表示感謝，期盼國共兩黨持續深化「九二共識」，推動兩岸和平制度化，弘揚中華文化，促進兩岸永續發展，合作走向康莊大道。

習近平在電文中祝賀吳敦義當選國民黨主席，並表示希望國共兩黨「以兩岸同胞福祉為念」，堅持「九二共識」，堅定反對台獨，把握兩岸關係和平發展正確方向，「同為中華民族偉大復興而奮鬥之」。

國民黨主席選舉20日舉行。據國民黨中央開票結果，吳敦義獲得14萬4408票，得票率52.24%，以過半票數當選國民黨主席；8月20日上任，任期4年。

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