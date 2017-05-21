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立委參觀萬國宮 盼看到台灣名義出席WHA

2017-05-21  01:20

〔中央社〕立委今天參觀世界衛生大會（WHA）會場萬國宮，民進黨立委林靜儀看到會場座位牌表示，希望有一天能看到台灣名牌。

第70屆世界衛生大會（WHA）22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣自2009年起以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）今年未邀台灣出席。

立法院各黨團推派的WHA視導團，包括民進黨立委邱泰源、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委高潞以用，以及以台灣女醫師協會名義與會的林靜儀今天下午前往萬國宮參觀。

對於今年大會會場沒有過去以中華台北名義出席的法文名牌（TAIPEI CHINOIS），林靜儀表示，不會想看到中華台北的名牌，她想要看到的是「台灣」，要努力讓台灣有一天以「台灣」名義坐在這裡，成為正式會員國。

她表示，內部導覽人員介紹WHO歷史，所有團員都感覺，聯合國關注的人權、健康等議題，都是台灣長久以來支持的議題，但台灣卻被直接、用最不合理的方式屏棄在外。

林靜儀也表示，她計劃以世界女醫師協會的會員身分申請旁聽，聽說換證時還是要出示身分證明，但不確定是否會被刁難。若是參與上碰到困難，一定會發表聲明。

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