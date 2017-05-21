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艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴

《華盛頓郵報》稱目前美土兩國關係是複雜的，因為兩國在幾個重要的議題上背道而馳。（美聯社）

2017-05-21  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）日前訪問白宮並與美國總統川普會面，但《華盛頓郵報》表示「美國不會是艾多根的唯一夥伴。（America will not be the only partner on Erdogan's mind.）」，因為種種跡象顯示，兩國在幾個重要的議題上立場正在背道而馳。

據《華盛頓郵報》報導，與川普會面前，艾多根在本月14日先到了北京，參加了由中國主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，15日時在推特上稱讚中國新的國際級基礎建設與發展計畫，而這場高峰論壇與會者，還包括俄羅斯總統普廷等28國領袖，但川普並沒有參與其中，只在最後一刻派出了一位高級代表前往。

外界普遍認為，艾多根出席此次中國舉辦的高峰論壇表明，川普退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）等行為正在侵蝕美國過去所豎立的形象。而此刻中國正試圖填補，美國離開TPP後所留下來的空白。

2002年艾多根上台時，土中兩國之間的貿易額僅僅10億美金（約新台幣300億），現在兩國貿易額已達270億美金（約新台幣8100億）。中國企業也進入土耳其助其建設高速鐵路網。

土耳其與中國的新關係，似乎突顯了美國外交政策上的矛盾，無論川普如何誇大他的交易能力，都會因為保護主義政策而一無所用。

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