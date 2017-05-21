艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
2017-05-21 00:05
《華盛頓郵報》稱目前美土兩國關係是複雜的，因為兩國在幾個重要的議題上背道而馳。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）日前訪問白宮並與美國總統川普會面，但《華盛頓郵報》表示「美國不會是艾多根的唯一夥伴。（America will not be the only partner on Erdogan's mind.）」，因為種種跡象顯示，兩國在幾個重要的議題上立場正在背道而馳。
據《華盛頓郵報》報導，與川普會面前，艾多根在本月14日先到了北京，參加了由中國主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，15日時在推特上稱讚中國新的國際級基礎建設與發展計畫，而這場高峰論壇與會者，還包括俄羅斯總統普廷等28國領袖，但川普並沒有參與其中，只在最後一刻派出了一位高級代表前往。
外界普遍認為，艾多根出席此次中國舉辦的高峰論壇表明，川普退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）等行為正在侵蝕美國過去所豎立的形象。而此刻中國正試圖填補，美國離開TPP後所留下來的空白。
2002年艾多根上台時，土中兩國之間的貿易額僅僅10億美金（約新台幣300億），現在兩國貿易額已達270億美金（約新台幣8100億）。中國企業也進入土耳其助其建設高速鐵路網。
土耳其與中國的新關係，似乎突顯了美國外交政策上的矛盾，無論川普如何誇大他的交易能力，都會因為保護主義政策而一無所用。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮顯靈 金蛾駐留靈堂 葬儀社人員稱奇
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 獲總統教育獎 罕病李子婕︰學會珍惜每個現在
- 貧民窟變「淨」土 「三重29街」轉型文創商場
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸
- 王心凌戰袍變兇器 開唱樂當媽寶
- 黑心鮑魚 逾萬公斤過期改標賣
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 中職Live》蔣智賢猛打賞 兄弟擊敗統一
- 資源再利用 機器人雕塑秒殺珍藏
- 高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀
- 中職》想在主場跳舞想很久 賽格威大秀舞技
- 金曲入圍槓龜不care 信最在乎「她」交男友
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 環球科大兒童育樂營連辦7年 年年有新花樣
- 假車禍？鐵馬逆向撞小黃 婦人骨折當場送醫
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
- 日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨兩針
- 「最近球都不認識我」陳家駒4K有警訊
- 人物專訪-鄭麗君接掌文化部 搶時間做事
- NBA》塞爾提克慘遭騎士血洗 哈佛德：球隊團結備戰
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 會考首日有短暫雨 記得攜帶雨具
- 台電線路施工 新北、桃園部份地區27日停水
- 李凈瑜：美方嚴重關切李明哲案
- 馬刺練球時間 雷納德坐場邊
- 自由限時批》吳敦義是台灣國民黨崛起的表徵？！
- 軌道建設 陳菊：高雄有能力承擔
- 飯局妹作證 土豪哥炫耀︰「軟糖只有我拿得到」
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 洪秀柱：謙卑接受選舉結果 團結支持新任黨主席
- 81歲翁住10年遇死劫 女婿不敢讓岳母知道
- 〈健康充電站〉乳癌病友衛教講座
- 台團領隊法國遇搶 外交部：這些地方更危險
- 照護機構評鑑 將增防災應變
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分