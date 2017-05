艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴

《華盛頓郵報》稱目前美土兩國關係是複雜的,因為兩國在幾個重要的議題上背道而馳。(美聯社)

2017-05-21 00:05

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdogan)日前訪問白宮並與美國總統川普會面,但《華盛頓郵報》表示「美國不會是艾多根的唯一夥伴。(America will not be the only partner on Erdogan's mind.)」,因為種種跡象顯示,兩國在幾個重要的議題上立場正在背道而馳。

據《華盛頓郵報》報導,與川普會面前,艾多根在本月14日先到了北京,參加了由中國主辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇,15日時在推特上稱讚中國新的國際級基礎建設與發展計畫,而這場高峰論壇與會者,還包括俄羅斯總統普廷等28國領袖,但川普並沒有參與其中,只在最後一刻派出了一位高級代表前往。

外界普遍認為,艾多根出席此次中國舉辦的高峰論壇表明,川普退出「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)等行為正在侵蝕美國過去所豎立的形象。而此刻中國正試圖填補,美國離開TPP後所留下來的空白。

2002年艾多根上台時,土中兩國之間的貿易額僅僅10億美金(約新台幣300億),現在兩國貿易額已達270億美金(約新台幣8100億)。中國企業也進入土耳其助其建設高速鐵路網。

土耳其與中國的新關係,似乎突顯了美國外交政策上的矛盾,無論川普如何誇大他的交易能力,都會因為保護主義政策而一無所用。