沙國千億美元軍售案 傳川普女婿是關鍵
2017-05-21 00:33
外傳川普女婿庫許納在美國與沙烏地阿拉伯雙邊簽訂鉅額軍售案之前，曾在當中穿針引線，是促成這筆軍售案能成功的關鍵人物之一。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普已與沙烏地阿拉伯簽訂1100億美元（約3.3兆元台幣）的大規模軍售案，旨在用於制衡伊朗方面的軍事威脅。而外傳川普女婿庫許納（Jared Kushner）也是促成此銷售案成功的關鍵人物之一。
據《紐約時報》報導，在美國當地時間5月1日庫許納與沙烏地阿拉伯的高層代表團在白宮招待所內見面時，就向在座來賓表示希望能敲定市值超過1000億美元的軍火銷售案，並希望若是一切順利，可配合川普出訪時正式宣布。
而此筆軍售案項目包含戰機、戰艦以及精靈導引炸彈等。美方用意在於制衡伊朗所造成的區域軍事威脅，被視為美國對維持波斯灣地區安全穩定的承諾重申，而此次軍售案中的某些項目在前總統歐巴馬任內就已批准。
與會人員透露，當時有官員建議沙烏地阿拉伯購買一套精密先進、專門設計用來擊落彈道飛彈的雷達系統。庫許納知道高額的軍售開銷或許會讓沙國卻步，因此還親自打電話向雷達系統製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的執行長修森（Marillyn A. Hewson）「殺價」，據悉修森當時也表示價錢可以再議，庫許納親自與廠商進行斡旋讓沙國很是驚訝。
但白宮與洛克希德馬丁都不願對庫許納與修森通話及軍售案做證實及評論。但有官員指出在新舊政府交替時，庫許納其實就已與沙烏地阿拉伯皇室成員建立關係。
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