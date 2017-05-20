時報廣場衝撞案 男被捕後還嗆：想殺了他們全部
2017-05-20 21:23
〔即時新聞／綜合報導〕美國時間18日，一輛超速汽車衝撞紐約市「時報廣場」（Times Square）人行道上行人，造成1死和至少22傷。26歲肇事駕駛羅哈斯（Richard Rojas）在接受偵訊後，今日被控告1起謀殺罪和20企圖謀殺等罪。根據控告書，羅哈斯在被捕後還跟警察說：「我想殺了他們全部。」
據《CNN》報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，本次事件已排除為恐怖攻擊。26歲的羅哈斯是退役海軍，不但曾兩度酒駕被捕，在海軍服役期間也曾被判刑，目前已遭除役。羅哈斯從幼年時期便患有精神疾病，即使服役期間也沒有痊癒。警方則表示，目前正在調查被告的精神病史，以確認他的犯案動機。控告書還寫到，羅哈斯被捕後除了表示想殺了所有人，還說警方應該開槍制止他。
本次事件造成1人死亡、20人受傷，其中3人重傷。死者是年僅18歲的愛麗莎·艾斯曼（Alyssa Elsman），去年才從高中畢業。事件發生後紐約警方不但駐守主要路口，還放置了大型水泥塊，避免悲劇重演。
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