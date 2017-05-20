婦人遭熱咖啡燙傷留疤 法院判星巴克須賠300萬
2017-05-20 21:15
美國婦人購買星巴克時，因塑膠杯蓋脫落導致燙傷並留下永久傷疤，法院判星巴克須付10萬美元的賠償金。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名43歲的婦人喬安妮（Joanne Mogavero），先前購買星巴克時，因咖啡杯的塑膠蓋脫落，導致她被燙傷後留下永久性傷疤，最後法院判決星巴克需給對方10萬美元（約新台幣300萬元）的賠償金。
綜合外媒報導，喬安妮先前至星巴克購買咖啡後，在將咖啡傳遞給他人時，因塑膠杯蓋脫落，導致華氏190度（約攝氏87度）的咖啡全灑在她的大腿上，造成1至2級灼傷，送醫治療後仍留下永久性的傷疤。
喬安妮之後告上法院，其委任律師史蒂夫（Steve Earle）在聽證會上表示，星巴克每個月都會收到超過80起杯蓋鬆脫或掉落導致意外的投訴，因此星巴克應該要提醒消費者有關這杯蓋方面的疑慮。
最後陪審團在當地時間19日裁定星巴克須賠償喬安妮8萬5千元的傷疤賠償及1萬5千元的醫療費用，總計10萬美元。
但星巴克發言人指出公司並不認為當時的員工有任何錯誤之處，對於此案件似乎有意進行上訴。
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