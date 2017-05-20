誰說男人不能當人魚！ 巴西鬍渣男超性感
2017-05-20 21:07
巴西性感鬍渣男莫瑞拉勇於追求小美人魚夢，常常穿著魚尾在海灘現蹤。（圖擷自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名22歲的性感鬍渣男莫瑞拉（Davi Moreira）幾乎每個星期都會穿著美人魚裝扮現身在東部的伊帕內瑪（Ipanema）海灘，雖然他期間受到許多嘲笑與侮辱，但隨著人魚裝在歐洲多國逐漸掀起風潮，也讓莫瑞拉有了更多一同分享興趣的人魚好友。
綜合外媒報導，莫瑞拉每週都會在海邊裝扮成美人魚，在海灘上曬太陽或游泳，但一個大男人穿著閃亮魚尾在海邊搔首弄姿，常引起不少人的側目，也受到許多的嘲笑，甚至有人要他去看精神科。
但莫瑞拉說，打扮成這樣是他尊重海洋的方式，而他從小就是「小美人魚」（The Little Mermaid）的粉絲，一直希望自己能夠成為愛麗兒（Ariel），不會因為自己的不同受到攻擊就害怕做自己，反而覺得那些嘲笑他的人都一樣很沒特色。
而這股美人魚風潮已在歐洲國家風行好一陣子，目前還流行到了加拿大。莫瑞拉表示，當他穿上魚尾在海洋裡悠游時，真的能夠感覺到自己是一條魚，而這種感受讓他很快樂，他將會繼續做讓自己開心的事，不會因為一點酸言酸語就放棄。
莫瑞拉的IG裡有著許多特效魚鱗照，一眼瞬間還真的會以為他是條人魚。（圖擷自Instagram）
連浴缸都是他的伸展台。（圖擷自Instagram）
莫瑞拉徹底複製小美人魚愛麗兒裡的情境。（圖擷自Instagram）
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