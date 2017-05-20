氣溫每10年升0.5度 南極融冰後迅速綠化
2017-05-20 19:34
全球暖化造成南極融冰，南極半島的邊緣地帶苔蘚正迅速增生。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國期刊《當代生物學》（Current Biology）18日發表一份關於南極的研究報告。報告中指出由於全球暖化造成南極融冰，南極半島的邊緣地帶苔蘚正迅速增生。
綜合媒體報導，該報告指出，科學家在橫跨640公里的區域裡發現，苔蘚植物在過去50年來急速的增生，有植物覆蓋的地區已達南極總面積0.3%。研究共同作者、英國艾克斯特大學（University of Exeter）的艾姆斯伯里（Matt Amesbury）表示：「如果氣溫持續升高，冰河消退後會出現更多無冰土地，南極半島未來將會綠化。」
該份報告由英國自然環境研究委員會（NERC）、艾克斯特大學及劍橋大學的共同研究，他們從在南極的象島、阿德利島和綠島取得的苔蘚樣本中進行分析，找到了生物明顯活動的變化點（changepoints）根據。50年來南極苔蘚的生長速度加快了4到5倍。科學家過去在南極半島看到的綠化現象都是單一個案，不過如今氣候的改變造成整個半島都有苔蘚反應。
報告指出，自1950年代以來，南極氣溫平均每10年就會上升0.5度，成為全球暖化速度最快的地方之一。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 台旅行團遊法被搶 外傳團費133萬沒了
- 川普挫咧等？前FBI局長柯米同意赴國會作證
- 葉門醫療系統崩潰 WHO：半年內霍亂患者恐達30萬
- 川普外訪 美擬宣布1100億美元對沙軍售
- 川普專機噪音恐擾民 比利時可能罰川普206萬
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 陳羽凡遭偽證抹黑 好兄弟「酒祭」狗仔力挺
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- IU太愛李孝利 改行民宿小妹接客
- 蝦味先老董洪宗喜的兒女無保請回 理由是...
- 被怪手打到腰部 花蓮29歲工人大量出血往生
- 迪化街是否設立徒步區？ 北市府：再研議
- MiLB》故事哥開轟助陣 李振昌中繼2局飆2K無失分
- 這張照催淚…豬哥亮回顧人生 「獨待攝影棚靜看2小時 」
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 烏來覽勝橋「抬高加寬」 預計年底發包
- 日職》狀況逐漸好轉 陽岱鋼傷勢首度曝光
- 【小繆思】被偷走的零件
- 檳榔攤遭信號彈襲擊 老闆兒與人衝突遭報復
- 土地公連擲3聖筊 慨捐「救生急流艇」
- 基隆海事推魚菜共生 學以致用
- 清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
- 慶端午 板橋500人逗陣包肉粽
- 「520嫁給我！」八德戶所40對新人預約登記
- （影音）Oh My God！慧慈闖豬哥亮靈堂 背紅包包來亂的嗎
- 言承旭鬆口願復合 林志玲心軟「我等了這麼久」
- 半裸賊近月行竊十多起 掰稱神明指示
- 陳時中抵日內瓦 將參觀WHA會場 「明年一定進來」
- 闊別48年 他們選在60歲開同學會
- 宋仲基牌失靈！帥軋朴海鎮2分鐘 收視竟跌了
- 排灣阿嬤抗癌成功兒卻病逝 歎老天爺留命照顧3孫
- 國中會考今登場 宜蘭33名特殊生應試
- 人物專訪-鄭麗君接掌文化部 搶時間做事
- 英特爾科展傳捷報 首有高職生參賽獲獎
- 關懷獨居老人 救國團義工包粽送愛
- 女校長退而不休 跑全台演講
- 國民黨主席選舉 吳、郝陣營指黨員遭冒名投票
- 高齡粉絲朝聖周董演唱會 曝小小心願暖哭
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 中職》觸身球惹禍！兄弟與獅又在場上對峙
- 慣竊鎖定工業區 1個月得手200多萬花光光
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 李明哲妻出席美聽證 眾議員允促川普接見
- 田徑》盧浩華預賽成績世界第二快 決賽風光摘金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：氣溫每10年升0.5度 南極融冰後迅速綠化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分