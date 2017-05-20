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氣溫每10年升0.5度 南極融冰後迅速綠化

全球暖化造成南極融冰，南極半島的邊緣地帶苔蘚正迅速增生。（路透）

2017-05-20  19:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國期刊《當代生物學》（Current Biology）18日發表一份關於南極的研究報告。報告中指出由於全球暖化造成南極融冰，南極半島的邊緣地帶苔蘚正迅速增生。

綜合媒體報導，該報告指出，科學家在橫跨640公里的區域裡發現，苔蘚植物在過去50年來急速的增生，有植物覆蓋的地區已達南極總面積0.3%。研究共同作者、英國艾克斯特大學（University of Exeter）的艾姆斯伯里（Matt Amesbury）表示：「如果氣溫持續升高，冰河消退後會出現更多無冰土地，南極半島未來將會綠化。」

該份報告由英國自然環境研究委員會（NERC）、艾克斯特大學及劍橋大學的共同研究，他們從在南極的象島、阿德利島和綠島取得的苔蘚樣本中進行分析，找到了生物明顯活動的變化點（changepoints）根據。50年來南極苔蘚的生長速度加快了4到5倍。科學家過去在南極半島看到的綠化現象都是單一個案，不過如今氣候的改變造成整個半島都有苔蘚反應。

報告指出，自1950年代以來，南極氣溫平均每10年就會上升0.5度，成為全球暖化速度最快的地方之一。

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