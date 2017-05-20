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川普專機噪音恐擾民 比利時可能罰川普206萬

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）出訪歐洲與中東。（美聯社）

2017-05-20  17:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的風格一向以高調為名，這次傳出可能由於飛機噪音太大而被開罰。自昨（19）日起，川普飛往中東、歐洲，並與其領導人會面，而外媒指出，川普的專機由於是特殊配置的波音747-200B，5月25日降落在比利時的機場時，可能會發出超過標準值的噪音，恐被當局開罰6.2萬歐元（約新台幣206萬元）。

根據外媒援引比利時《最新消息報》指出，川普的專機降落比利時首都布魯塞爾機場時，有可能發出超過標準值的噪音，而被開罰6.2萬歐元（約新台幣206萬元）。因為根據機場規定，為避免擾民，所有降落的飛機發出的聲響必須壓在「相當安靜」的標準。而不只波音747-200B會犯錯，多家國際航空物流企業由於難以達到標準，皆已轉往其他較遠的機場降落。

布魯塞爾國際機場董事會主席Marc Descheemaecker也表示：「我們誠摯歡迎美國總統川普的蒞臨，同時也會盡力做好相關的保全工作，但如果比利時真的開罰下去，我們會讓世人覺得很荒謬。」

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