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伴川普出訪 沙國民風保守 最辣第一夫人這樣穿...

川普與梅蘭妮亞抵達沙烏地阿拉伯。（法新社）

2017-05-20  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普展開為期8天5國的參訪之旅，首站抵達沙烏地阿拉伯，由國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz al-Saud ）親自迎接，排場盛大。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）則穿著黑色禮服，搭配金色腰帶相隨。

川普在當地時間上午9點45分，搭乘空軍一號抵達沙國首都利雅德的哈立德國王國際機場，薩勒曼與沙國高層共同迎接，安排軍樂團演奏、戰鬥機飛行並鋪上皇家紅地毯歡迎川普。

有鑑於沙國民風保守，梅蘭妮亞此次以黑色連身禮服，搭配大尺寸金色腰帶現身，沒有過多裸露。然而，沙國對女性穿戴規範嚴格，美國前總統歐巴馬訪問沙國時，當時的第一夫人蜜雪兒並未戴上頭巾，受到不少批評，甚至一度被當地電視台全身馬賽克。

沙國國王親自迎接川普，排場盛大。（美聯社）

梅蘭妮亞出發時穿著及膝窄裙。（法新社）

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