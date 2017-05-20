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葉門醫療系統崩潰 WHO：半年內霍亂患者恐達30萬

葉門因戰事爆發民不聊生，除了無情烽火，霍亂更是以前所未有的速度侵蝕著葉門人民的生命。（歐新社）

2017-05-20  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO） 昨（19）日發出警告，葉門因長期受戰火蹂躪，導致經濟衰退、醫療系統崩潰，在當地霍亂正以「前所未有的速度」在蔓延，過去3週內已奪走240多人性命，2萬3500多人染病，WHO推估，在未來6個月內，染病人口恐增至30萬人。

據《聯合國新聞中心》報導，葉門叛軍青年運動（Huthis）與沙烏地為首阿拉伯聯軍支持的政府軍，開戰2年多來導致逾半數葉門醫療設施停擺。經由受汙染的食物及水源所傳染的霍亂也因此迅速蔓延，WHO估計目前有760萬人生活在易染霍亂的高風險地區，在過去3週就已有242人因染病而死亡，WHO駐葉門代表扎加利亞（Nevio Zagaria）表示：「這波霍亂疫情再次開始傳播的速度前所未見」，且因人道救援團隊目前仍無法進入部分地區，因此霍亂確診案例恐遠高於當前的登記數目。

綜合外媒報導，從2015年戰事爆發以來，除了已出現的5萬起病例外，札加利亞預估，葉門在未來的半年內，恐出現多達20至25萬起霍亂病例，總計境內30萬人口都將染病，他沉痛表示：「以這樣的病例數來看，我們付出的生命代價將會非常、非常高。」

除了大量確診病患，還有多數疑似受染的孩童也到院做篩檢。（法新社）

霍亂經由受汙染的食物及水源傳遞，而葉門境內高達2/3的人口身處饑荒之中，為了存活恐無法顧慮食物及水源是否乾淨，導致染病人數攀升。（路透）

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