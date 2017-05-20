希臘NGO涉貪、性侵難民 若屬實歐盟將中止金援

2017-05-20 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕假人道！希臘一救助難民的非政府組織（NGO），被控內部財政腐敗、工作人員性侵弱勢，目前正在調查中。對此，歐盟委員會表示，若查證屬實，將立即停止資助該團體。

綜合媒體報導，主掌人道救援的歐盟執委史帝里亞尼狄斯（Christos Stylianides）指出，委員會的首要任務之一，是保障受害者的福利，對於任一侵犯難、移民的人身安全，與濫用資金的行徑，一律採「零容忍」。

史帝里亞尼狄斯表示，委員會非常重視此事，「我們已知會希臘政府，以及歐盟反詐欺機構（OLAF）」，目前兩項指控都已進入調查階段。