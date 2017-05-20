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砲轟川普毫不留情 哈佛：8成新聞為負面報導

川普遭到媒體砲轟，哈佛報告指出高達八成為負面新聞。（資料圖 法新社）

2017-05-20  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕川普多次攻擊主流媒體，曾說主流媒體專報「假新聞」，是「人民的敵人」。不論真假與否，媒體對於川普的砲火的確毫不留情。哈佛大學於昨（19）日公布一項研究顯示，關於川普的報導有80%為負面內容，報告指出，「媒體給川普的版面不留情面。」

根據《聯合新聞網》報導，這個研究是由哈佛大學甘迺迪公共行政學院的「蕭倫斯坦媒體政治與公共政策中心」所提出，觀察對象為美國跟歐洲平面、廣播與電視媒體，以川普上任前100天來說，負面新聞約占80%，高峰值則到90%，最低值也沒有低於70%。

報告中指出，歐洲與美洲記者報導傾向也不同，歐洲記者傾向直接質疑川普是否適任，而美國媒體卻只有3%直接質疑，另外BBC則是秉持中立原則。而相較之下最挺川普的福斯新聞，川普相關的新聞也有52%是負面取向的。

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