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美眾議院人權主席：中國關李明哲是個笑話

2017-05-20  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲被中國政府拘禁已超過2個月，李明哲妻子李凈瑜和3位被中國政府監禁的維權律師妻子，前往美國眾議院外交委員會人權小組申訴。而外委會人權小組委員會主席會後表示：「這簡直是一大笑話！要求人權保障的人們，卻反被中國指控危害國家安全？」

李凈瑜在聽證會上表示，希望美國能依據《台灣關係法》保障台灣人權的承諾，協助李明哲能盡快獲得自由，長期關注中國人權問題的外委會人權小組委員會主席史密斯（Christopher Smith）回應，台灣是美國的重要民主盟友，也是亞洲和平民主的燈塔，美國應該確認《台灣關係法》及「六項保證」是美台關係的重要基石。

史密斯也表示，李明哲失蹤10天後，中國政府才表示他因涉及從事危害國家安全活動被而被拘禁，「這簡直是一大笑話！要求人權保障的人們，卻反被中國指控危害國家安全？」，中國拘禁李明哲的動作顯示中國只注重政治目的，不顧國際人權的義務，「毫無必要的讓兩岸關係更加緊張。」

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  • 李凈瑜訪美求援。（資料圖 楊憲宏提供）

    李凈瑜訪美求援。（資料圖 楊憲宏提供）

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