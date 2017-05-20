印尼外海火燒船 5人死亡

印尼有艘渡輪，當地時間19日，於爪哇海上起火燃燒。（歐新社）

2017-05-20 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼有艘渡輪「Mutiara Sentosa」1號，當地時間19日晚間，於爪哇海上起火燃燒，火勢一發不可收拾，造成5名男性死亡。

綜合媒體報導，事發地點為距馬薩蘭波島（Masalembo Island）3公里處，當時船上搭載逾187人，以及多輛轎車與卡車，鄰近的1艘汽艇見狀，趕緊前去協助救人，搜救單位獲報後也趕抵現場滅火救災。

交通部官員當地時間20日上午表示，目前火勢已撲滅，並將船上船員、乘客全數撤離至馬薩蘭波島上的醫護站，進行治療；至於詳細起火原因，則有待相關單位調查釐清。