| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

川普挫咧等？前FBI局長柯米同意赴國會作證

前FBI局長柯米同意赴國會作證。（法新社）

2017-05-20  11:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「通俄門」政治風暴持續延燒，遭川普開除的前FBI局長柯米如今同意，願意到國會作證。

綜合外媒報導，參議院情報委員會主席、共和黨參議員理察波爾（Richard Burr）表示，「我希望柯米能夠釐清美國民眾近來在媒體上所得知的種種事情。」

柯米在職期間，負責調查川普陣營與俄羅斯在2016總統大選期間的關係，但他在日前遭川普開除，後來卻爆出川普曾要求柯米，停止調查前國安顧問佛林與俄羅斯私下往來的案件。

委員會副主席、民主黨參議員馬克華納（Mark Warner）說，「柯米得到了一個描述整起事件始末的機會」，但他強調，「美國人更應該得到了解整件事情的機會。」

柯米預料會在5月29日美國陣亡將士紀念日後出席作證，但確切日期尚未確定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 作證 俄羅斯 國會 川普 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：川普挫咧等？前FBI局長柯米同意赴國會作證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.