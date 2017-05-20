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川普挫咧等？前FBI局長柯米同意赴國會作證
2017-05-20 11:46
前FBI局長柯米同意赴國會作證。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「通俄門」政治風暴持續延燒，遭川普開除的前FBI局長柯米如今同意，願意到國會作證。
綜合外媒報導，參議院情報委員會主席、共和黨參議員理察波爾（Richard Burr）表示，「我希望柯米能夠釐清美國民眾近來在媒體上所得知的種種事情。」
柯米在職期間，負責調查川普陣營與俄羅斯在2016總統大選期間的關係，但他在日前遭川普開除，後來卻爆出川普曾要求柯米，停止調查前國安顧問佛林與俄羅斯私下往來的案件。
委員會副主席、民主黨參議員馬克華納（Mark Warner）說，「柯米得到了一個描述整起事件始末的機會」，但他強調，「美國人更應該得到了解整件事情的機會。」
柯米預料會在5月29日美國陣亡將士紀念日後出席作證，但確切日期尚未確定。
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