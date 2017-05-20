台未獲邀WHA 瑞士媒體直指「中國不想看到台灣人」

2017-05-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕我國未獲邀請參與世界衛生大會（WHA），瑞士主流媒體直指中國打壓台灣參加WHA，形容「中國不想在日內瓦看到台灣人。」

《中央社》引述瑞士《日內瓦論壇報》報導，標題為「中國大陸不想在日內瓦看到台灣人」。內容中指出，各國的外交協商仍在進行，希望中方不要動用其否決權，但在兩岸關係緊繃的情況下，台灣自2009年以來，以觀察會員身分參加WHA的協議也變得不堪一擊。

報導中提到，中國領導人習近平在今年1月與世界衛生組織（WHO）總幹事陳馮富珍見面時，應有要求今年不得邀請台灣參加WHA。雖然美國、日本、澳洲、德國、法國及加拿大支持台灣，但今年大會聚焦秘書長選舉，在中國試圖影響選舉結果的情況下，使情勢更加複雜。