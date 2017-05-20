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母愛！ 流浪狗擋警車 拜託警察救救受傷幼犬

狗狗擋警車求救。（圖取自星暹傳媒微博）

2017-05-20  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕不只是人有感情，動物之間也常常流露出動人情感，泰國網路上流傳一組圖片，圖片中流浪狗叼著受傷幼犬擋住警車，希望警察救救寶寶一命。

泰國《星暹傳媒》報導，這組照片發生在泰國南部，一台警車正在巡邏，卻被流浪狗擋住去路，警察發現這隻母狗口中叼著一隻腹部受傷的小狗，眼巴巴地望著警察，似乎是在求救。

報導指出，這位好心警察撥打動物保護總站的電話，還拿出車上的緊急藥箱幫小狗包紮，獲得網友們大力讚賞。

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  • 警察關心小狗傷勢。（圖取自星暹傳媒微博）

    警察關心小狗傷勢。（圖取自星暹傳媒微博）

  • 警方幫小狗包紮。（圖取自星暹傳媒微博）

    警方幫小狗包紮。（圖取自星暹傳媒微博）

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