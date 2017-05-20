勃起9公分怕「保險套滑掉」 微G男找到一片天

微G男史密斯（Ant Smith）。（圖取自臉書）

2017-05-20 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕尺寸大小是許多男性相當在意的問題，英國一位著名的「微G男」克服恐懼，鼓勵有同樣問題的男性擁抱自己。

《太陽報》報導，50歲的英國人史密斯（Ant Smith）用寫詩的方式描述自己的「微GG」獲得廣大迴響，許多人說自己有同樣問題，但因為害怕而說不出口。2015年時，史密斯還舉辦了「微GG派對」，讓有這類問題的男性得到慰藉。

報導指出，史密斯說他曾為了自己的尺寸擔心30年之久，他勃起後只有9公分。他小時候在學校因為尺寸太小被嘲笑，21歲發生第一次性關係，他當時擔心的是「如果保險套滑掉怎麼辦」。他說，人們常常將尺寸與男性氣概做出連結，但這並沒有意義。

《HUFFPOST》報導，史密斯為非常重視尺寸大小的人提供建議，第一是不要變胖，如果變胖，陰莖會顯得更小。另外就是在醫師指導下使用牽引裝置讓陰莖變長。但史密斯認為，男人應該擁抱自己，包括自己的尺寸。