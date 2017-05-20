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台旅行團遊法被搶 團費133萬全沒了

2017-05-20  12:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊法旅行團遇搶！外媒報導，當地時間18日，台灣一旅行團原乘坐遊覽車，走訪里昂（Lyon）南部奧斯林（Oullins），不料，卻遇上兩名男子搶劫，帶團導遊被搶走4萬歐元（約新台幣逾133萬元）！

綜合媒體報導，當地時間週四上午8時許，負責帶隊的51歲導遊在下榻酒店的停車場被搶，身上3.5萬歐元（約新台幣116萬6743元）、6000瑞士法郎（約新台幣18萬2849元）、1000日圓（約新台幣267元）的團費，通通被搶走，犯嫌得手後，迅速坐車逃逸，目前當地警方已介入調查。

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  • 法國當地時間18日，台灣遊法旅行團遇搶。（法新社）

    法國當地時間18日，台灣遊法旅行團遇搶。（法新社）

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