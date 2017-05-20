全球醫療照護品質排行 台灣第45名！

2017-05-20 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）當地時間18日發布最新全球醫療照護品質排行，195個國家中，西歐內陸小國安道爾（Principality of Andorra）奪冠，台灣位居第45名。

《刺胳針》根據全球195個國家、32種疾病的死亡率，包括肺結核、呼吸道感染、乳癌、高血壓心臟病等，以及非致命外傷的醫療照顧、引起或提高事故發生機會與擴大損失的風險因素，比較1990年至2015年的醫療照護情形，排出「醫療照護可及性與品質指數」（The Healthcare Access and Quality Index）。

前10名依序為安道爾、冰島、瑞士、瑞典、挪威、澳洲、芬蘭、西班牙、荷蘭、盧森堡；亞洲國家方面，日本排名11、新加坡第21、南韓第23、台灣第45、馬來西亞第66。

文中提到，25年來，幾乎所有國家的醫療品質進步顯著，尤其是南韓、土耳其、秘魯、中國與馬爾地夫，而進步幅度較小、具有較大改善空間的，則是阿富汗、巴基斯坦、印尼、柬埔寨、緬甸等亞洲國家，以及剛果民主共和國、尼日國、贊比亞等非洲國家。