北韓向聯合國申請製造化武原料 美要求調查

美國聯合國大使妮基．黑利（Nikki Haley）要求透明化北韓專利申請紀錄並徹查。（資料圖 美聯社）

2017-05-20 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓向聯合國的專利機構申請可成為化學武器原料的製造許可，對此，美國聯合國大使發表聲明表示，必須要對詳細情形盡力嚴查，美國為阻止北韓開發大規模破壞性軍武，向聯合國相關機構提出合作要求。

根據《NHK》報導，前年北韓使用個人的名義，向聯合國的世界智慧財產權組織（WIPO）申請專利，即製造化學武器原料的氫化鈉。然而即使申請被駁回，聯合國安全理事會中調查對北韓制裁決議的專家，以可能違反制裁決議為由，要求WIPO提供過去10年來北韓提出的所有專利申請，並開始著手調查。

而美國聯合國大使妮基．黑利（Nikki Haley）於昨（19）日發表聲明，聲明中表示，「以過去侵害人權與暗殺他人的紀錄來看，北韓開始著手氫化鈉研究是很危險的事，因此必須要將北韓對於此種類的專利申請紀錄透明化，並盡力徹查」，另外也要求WIPO與安理會進行合作。

美國川普政府對於北韓採取強硬施壓的外交政策，聲明中說明，為了阻止北韓開發大規模傷害性武器，除了聯合國加盟國以外，也要求聯合國相關機構採取合作。