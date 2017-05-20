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川普再被爆 對俄官員形容FBI局長是「瘋子」
2017-05-20 09:42
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普因身陷「通俄門」，遭到外界質疑。現在又有消息流出，川普在上週與俄羅斯官員會面時，批評前FBI局長柯米是個「瘋子」，還說開除柯米大幅減輕了他的壓力。
《紐約時報》引用一份文件，內容中指出，川普上週於白宮橢圓辦公室，與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）會面時，形容柯米是一個「瘋子」。
川普表示，「我開除了FBI的領導人，他瘋了，是個不折不扣的瘋子。」他還說，「我因為俄羅斯背負了極大的壓力，現在能夠解脫了。」
白宮發言人史賓瑟（Sean Spicer）並沒有否認川普上述的發言，僅強調，因為柯米在調查過程中譁眾取寵與泛政治化的行為，使得政府在與俄羅斯談判時承受了極大壓力。
川普自競選以來，就被質疑與俄羅斯關係密切。而川普在上週遭爆向俄羅斯官員透漏機密訊息，日前又有消息指出，川普曾要求柯米停止調查前國安顧問佛林與俄羅斯密會一事。
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