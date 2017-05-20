快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
美前官員讚小英兩岸政策 分析對台軍售最佳時機…
2017-05-20 08:53
韋德寧。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國安會前官員韋德寧（Dennis Wilder），19日在美中論壇後評論總統蔡英文上任表現，認為蔡英文找到穩定兩岸關係的方式，此外他也表示中國19大之前是美對台軍售最佳時機。
《聯合報》報導，韋德寧認為蔡英文找到穩定兩岸局勢的方式，且未製造危機，最需改善的仍是國內經濟。美國前駐中大使芮效儉（J. Stapleton Roy）指出，蔡英文未犯重大錯誤，但也尚未開始振興台灣經濟。
報導指出，韋德寧也分析美對台軍售時機，認為中國19大前會想與美方保持良好關係，並維持兩岸平穩，因此19大前便是對台軍售的好時機。
先前本報專訪韋德寧，關於對台軍售問題，韋德寧指出美對台軍售中國無法阻擋，他懷疑習近平說的任何話可以影響美國對台軍售。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 螢火蟲之墓… 中國抓螢火蟲展覽44天死13萬隻
- 中攔截美偵察機 美抗議「不專業」
- 防勒班當選 傳法曾擬應變計畫
- 川普外訪 美擬宣布1100億美元對沙軍售
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 部分台媒被中國收買 白宮資深官員博明關切
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups rally for Lee Ming-che’s release
- 【人間萬花筒】回憶拍賣會
- 繽紛艷陽假期 網紅必吃下午茶
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
- 射箭世界盃上海站》個人賽全趴 我女團今拚銅
- 安養院夜半起火 4死
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒
- 小禎崩笑嗆亂畫 夢多苦練中文白搭
- 羅馬女網賽》紅土6連勝 辛然配晉4強
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務
- 導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂
- 【微小說】琴哭了
- 【感覺紀事簿】小病痛
- 清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
- 匿名檢舉蝦味先 恐領嘸獎金
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 「飛閱新北」 蔡建民空拍286校
- 鹽埔黃椰子質優 外銷量價穩定
- 大火燒出恆春半島 醫療困乏問題
- 竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸
- 豬哥亮遺作大釣哥 端午重返大銀幕
- 中正紀念堂轉型？如何對話？鄭麗君：7/15前做具體說明
- 獎學金基金通私庫 竹教大校長陳惠邦判刑
- 努力學習對抗腦麻 邱纖婷錄取彰師
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 佳冬蓮霧王 這班包辦6屆
- 夫拿尿布砸臉 女醫訴離獲准
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 東芝半導體二輪競標 4團隊入列
- 焦點評論》沒老Ｋ說話的份
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美前官員讚小英兩岸政策 分析對台軍售最佳時機…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分