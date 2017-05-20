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美前官員讚小英兩岸政策 分析對台軍售最佳時機…

韋德寧。（資料照）

2017-05-20  08:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國國安會前官員韋德寧（Dennis Wilder），19日在美中論壇後評論總統蔡英文上任表現，認為蔡英文找到穩定兩岸關係的方式，此外他也表示中國19大之前是美對台軍售最佳時機。

《聯合報》報導，韋德寧認為蔡英文找到穩定兩岸局勢的方式，且未製造危機，最需改善的仍是國內經濟。美國前駐中大使芮效儉（J. Stapleton Roy）指出，蔡英文未犯重大錯誤，但也尚未開始振興台灣經濟。

報導指出，韋德寧也分析美對台軍售時機，認為中國19大前會想與美方保持良好關係，並維持兩岸平穩，因此19大前便是對台軍售的好時機。

先前本報專訪韋德寧，關於對台軍售問題，韋德寧指出美對台軍售中國無法阻擋，他懷疑習近平說的任何話可以影響美國對台軍售。

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