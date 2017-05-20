螢火蟲之墓… 中國抓螢火蟲展覽44天死13萬隻

螢火蟲對人類有著強大吸引力。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-05-20 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕螢火蟲受到許多人喜愛，但在中國，螢火蟲卻被大量捕捉，然後展覽或移地放飛。統計資料顯示，光是44天展覽期間，就累積超過13萬隻螢火蟲的屍體。

《中新網》報導，螢火蟲展相當受到歡迎，但中國華中農業大學副教授付新華表示，一場展覽就是一場浩劫，3天內螢火蟲死亡率達60％，有環保機構統計，江西一場為期44天的螢火蟲展覽，每天至少死去3000隻螢火蟲，44天共累積13萬隻螢火蟲屍體，悲傷的是，去年中國共舉辦100多場螢火蟲展。

報導指出，今年中國海南省海口市本來要舉辦螢火蟲放飛活動，有環保組織發現並抗議，終於迫使其喊停。環保人士高宏松表示，螢火蟲脫離棲地便是踏上死亡之旅，放飛等於放死，他也指出，市面上的螢火蟲全是野外捕捉，人工飼養僅是謊言。

《中國經濟網》分析，數據顯示螢火蟲數量銳減，應該要靠制度直接杜絕螢火蟲放飛活動，不能總是依靠輿論和人們的抵制來逼停。