台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
2017-05-20 05:44
〔中央社〕世界衛生組織（WHO）未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），瑞士主流媒體今天報導，中國大陸強力施壓阻擋台灣受邀參加，兩岸關係緊繃使得自2009年兩岸達成的協議不堪一擊。
駐日內瓦代表處表示，瑞士「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve）今天刊出文章，標題為「中國大陸不想在日內瓦看到台灣人」，表示大陸強力施壓阻擋台灣受邀參加WHA。
報導指出，台灣代表能參加下週一開始在日內瓦舉行的WHA嗎？各國的外交協商中仍在進行中，試圖說服大陸不要動用其否決權。自2009年以來達成協議，台灣得以觀察員身分參加世界衛生大會，然兩岸雙邊關係的緊繃，也讓這個協議不堪一擊。
WHO並未如往年邀請台灣，大陸領導人習近平今年1月與秘書長陳馮富珍會晤時，應該已對她強力施壓，要求今年不得邀請台灣。
文章強調，台灣總統蔡英文在2016年5月當選後，不像其前任採取對陸方妥協的態度，反對一個中國原則，令大陸甚為惱怒。
雖然目前支持台灣的美國、日本、澳洲、德國、法國及加拿大，力求扭轉局面，但今年大會聚焦於秘書長選舉，大陸也意圖左右選舉結果，讓情勢變得更為複雜。
報導表示，如果未影響國際衛生安全，台灣2300萬人被排除在外，是沒有人會注意到的，但是傳染病是沒有國界的。儘管大陸阻擾台灣受邀，台灣方面表示將努力至最後一刻，在沒有邀請函狀況下，仍會來日內瓦。
「日內瓦論壇報」是法語瑞士主要法語報紙之一，日內瓦街道上均可見其販賣機，各國駐團及國際組織多有訂閱，讀者包括當地及國際社群數近25萬。
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