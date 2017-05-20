利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死
2017-05-20 05:28
〔中央社〕利比亞叛亂將領哈夫塔（Khalifa Haftar）軍隊發言人今天指出，南部一處空軍基地遭遇攻擊，至少141人喪生，其中多數為效忠哈夫塔的軍人。
利比亞軍方發言人麥斯馬瑞（Ahmed al-Mesmari）表示，這次在敵方發動攻擊下的犧牲者，包括在Brak al-Shati空軍基地和附近地區工作的平民。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 會考首日有短暫雨 記得攜帶雨具
- 嘉大提案邀TED來 「羽化」今開講
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 11友邦提案邀我參與WHA WHO公告提交審議
- 軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 我洽友邦提案 讓台灣參與WHA
- 苑裡山、海線自行車道 建橋將貫通
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 大樂透頭獎摃龜
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 【感覺紀事簿】小病痛
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
- 夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
- 證券行情表、證券表格
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pingtung nursing home fire kills four
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 公民團體齊喊︰停發六輕許可證
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 天降甘霖喘口氣 獅今打雙重賽
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 《台北筆記》誰在綁架世大運
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信
- 05/20 各報重點新聞一覽
- TOP1超級保母 解除蛋蛋危機
- 大火燒出恆春半島 醫療困乏問題
- 鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費
- 「種」軟珊瑚 小琉球打造生態島
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
- 家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分