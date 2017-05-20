利比亞空軍基地遭遇攻擊 至少141死

2017-05-20 05:28

〔中央社〕利比亞叛亂將領哈夫塔（Khalifa Haftar）軍隊發言人今天指出，南部一處空軍基地遭遇攻擊，至少141人喪生，其中多數為效忠哈夫塔的軍人。

利比亞軍方發言人麥斯馬瑞（Ahmed al-Mesmari）表示，這次在敵方發動攻擊下的犧牲者，包括在Brak al-Shati空軍基地和附近地區工作的平民。