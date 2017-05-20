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高碩泰：健康就是人權 台灣有權參與WHA

2017-05-20  05:28

〔中央社〕駐美代表高碩泰今天在美國媒體發表專文指出，世界衛生組織不邀請台灣出席年度大會對台灣不公。健康就是人權，所有人的生命都一樣重要，台灣民眾有權參與相關活動。

高碩泰在「獨立新聞評論」（(ndependent Journal Review）發表專文指出，世界衛生組織（WHO）的決策年度大會本月後期在日內瓦召開，但WHO屈服於北京的政治壓力，讓台灣代表無法一如過去8年，出席會議。

這項決定不僅對台灣不公，同時讓世界衛生體系可能出現漏洞。疾病沒有國界，預防工作不該有國家缺席。國際社會都同意，在公共衛生的基本權益上，政治不該凌駕健康，這也是中華民國政府竭力改善2300萬人民福祉的黃金標準。

高碩泰寫到，健康就是人權，所有人的生命都一樣重要。WHO成立宗旨在於促進世界所有人的健康福祉，台灣民眾有權參與國際衛生相關會議與活動。

台灣自2009年起，以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。就台灣對國際衛生事務的專業與成就而言，今年未獲邀特別引起問題。

專文強調，台灣對全球公共衛生的優秀貢獻、疾病防治，以及與世界各國，包括和美國的合作，都有完整紀錄。台灣近期才舉辦為期4天的國際健康研習營。

此外，台灣積極參與國際人道活動，近年來投入超過60億美元，造福全球80多國民眾。

高碩泰表示，展望未來，台灣仍會持續恪守協助國際公共衛生的義務與承諾。以各種手段排除台灣，或因政治壓力，拒絕台灣出席WHA，都違反WHO憲章，這不利於國際公共衛生，也會造成政治凌駕全球健康的惡劣印象。

台灣尋求WHO與相關組織，認可台灣參與WHA的公義與重要性，全球防疫體系才不會出現漏洞。大家共同攜手，才能推動公共衛生工作。

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