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川普外訪 美擬宣布1100億美元對沙軍售

2017-05-20  04:00

〔中央社〕官員指出，在美國總統川普展開就任後首次國外訪問之際，美國政府計劃週末時宣布對沙烏地阿拉伯1100億美元先進軍備和訓練銷售案。

熟悉這項軍售案的美國官員表示，這項軍售將包括艾布蘭（Abrams）坦克車、戰艦、飛彈防禦系統、雷達、通訊和網路安全技術等。

軍售案預料明天於沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）對外宣布。這名官員因未獲授權公開說明而要求匿名。

川普偕同夫人梅蘭妮亞稍早自華盛頓近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）搭乘空軍一號（Air Force One）前往利雅德。

川普這次外國訪問行程，包括沙烏地、以色列、巴勒斯坦自治區、梵蒂岡、布魯塞爾和義大利西西里等6站。

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