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美知名戰地攝影記者葛林過世 享壽68

2017-05-20  02:12

〔中央社〕Noor Images指出，曾5度榮獲世界新聞攝影獎（World Press Photo Award）的美國戰地攝影記者葛林（Stanley Greene）過世，享壽68歲。

Noor Images總經理薩科曼尼（Clement Saccomani）表示，Noor Images的共同創辦人葛林在長期患病後，在巴黎1家醫院過世。

這名紐約出生的攝影記者年輕時是黑豹黨（Black Panthers）成員之一，也是反越戰激進主義分子。

之後他轉進照相新聞學並於1986年定居巴黎。在偶然際遇下，他在1989年現場記錄柏林圍牆倒下。

此外，他也參與車臣、伊拉克、蘇丹達佛（Darfur）、阿富汗、克什米爾和黎巴嫩等戰地攝影工作。（譯：中央社徐睿承）

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