赴菲旅遊注意 2個月後公共場所全面禁菸

2017-05-19 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓衛生部長證實，總統杜特蒂已簽署26號行政命令，全國室內外的公共場所一律禁菸。新的禁菸令60天後生效，癮君子赴菲旅遊需多加留意。

據菲律賓星報（The Philippine Star）報導，這項行政命令的效力，遍及菲律賓全國，無論室內或室外，也無論是固定場所或移動中的大眾運輸工具，只要向公共開放就屬於禁菸範圍。違者最高可判處4個月的監禁以及5000比索（約新台幣3000元）的罰金。

世界衛生組織（WHO）於2015年的調查報告中顯示，菲律賓全國菸槍比例高達四分之一，其中更有11%的吸菸者是未成年人。

杜特蒂在擔任納卯市（Davao City）市長時期，就曾推行禁菸令，如今當上總統，也多次表示要將全國都納入禁菸範圍。

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