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聯合國：南蘇丹政府軍屠殺114名平民

聯合國指控蘇丹人民解放軍（SPLA）屠殺平民，造成至少114人死亡。（路透）

2017-05-20  00:21

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權辦公室今日揭露，南蘇丹政府軍在2016年7月至2017年1月期間，在耶伊（Yei）及城鎮周圍至少屠殺114位平民，並犯下多起性侵，搶劫和酷刑罪。

據《路透》報導，南蘇丹政府軍（SPLA，即蘇丹人民解放軍）犯下的罪行包括攻擊葬禮現場、無差別砲擊平民、在受害者家屬面前性侵婦女和女童等，造成至少共114名平民死亡。由於記錄的案件數可能只是實際犯罪數的一小部分，而且軍隊的行為可能涉及戰爭罪及危害人類罪，聯合國打算進一步調查。

對此，政府軍發言人表示，聯合國的報告毫無根據，但承認過去有2、3名士兵犯罪，但總統已命令所有指揮官，嚴格懲罰犯罪的士兵。

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  • 南蘇丹仍處於內戰狀態中，許多難民流離失所。（美聯社）

    南蘇丹仍處於內戰狀態中，許多難民流離失所。（美聯社）

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