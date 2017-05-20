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印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死

2017-05-20  00:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度東部近日傳出，當地民眾因聽信謠言，竟動用私刑將6名無辜的男子毆打致死，甚至當警察到場制止時，還有民眾攻擊警察、焚燒警車。

外媒報導指出，印度東部的偏遠省份賈坎德邦（Jharkhand）近日傳出兒童遭綁架的傳聞，傳聞中更指向6名男子是綁架兒童的幕後黑手，結果當地民眾竟真的聽信謠言，對這6人動用私刑，將他們毆打致死，當警方到場制止時，還慘遭丟擲石塊，就連警車也遭焚燒。

據當地警方透露，謠言是因1則WhatsApp影片引起，目前正在鄰近的村落流傳，影片中警告當地民眾，該地區有綁架集團在活動，而民眾也信以為真，並將矛頭指向這幾名無辜的男子。報導提到，目前還沒有任何參與群眾遭當局逮捕。

相關影片請見：

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  • 印度東部近日傳出，當地民眾因聽信謠言，竟動用私刑將6名無辜的男子毆打致死，甚至傳出警察到場制止時，遭民眾焚燒警車。（圖擷自NDTV）

    印度東部近日傳出，當地民眾因聽信謠言，竟動用私刑將6名無辜的男子毆打致死，甚至傳出警察到場制止時，遭民眾焚燒警車。（圖擷自NDTV）

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相關關鍵字： 印度 毆打 私刑 綁架 綁架兒童 網路謠言 謠言
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