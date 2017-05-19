快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
村民疏通污水池疑中沼氣 跌入釀8死2傷
2017-05-19 23:50
〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市的一處污水池，今（19日）進行疏通作業，不過疑因沼氣外洩，導致多位村民跌入，造成8死2傷的慘劇。
據中媒報導，大連市旅順口區鹽廠新村今早8點傳出有村民因污水池堵塞，進行疏通作業時候暈倒，多位村民為了搶救也掉入池中，其中8人死亡，2傷者送往醫院急救後，情況穩定。事件也引起當地政府高度重視，要求全力搶救傷者，組織善後工作。目前警方正進行調查，釐清事故原因。
在中國，同類工安意外屢見不鮮，據了解在2013至2016年，中國就發生4起跌入污水池的工安意外，一共造成11人死亡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出
- 美太平洋司令 首登與那國島
- 中國箝制? 律師業將設政委
- 《中英對照讀新聞》5-year-old girl recreates iconic photos of notable black women－5歲女孩重現知名黑人婦女的代表性照片
- 當膩痴肥魯蛇！澳洲胖男瘋狂健身 蛻變刺青型男
網友回應
熱門新聞
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業
- 基隆體育場擬整修 議員促改建體育館
- 恢復大香菇 新豐國小改造老榕環境
- 雷納德趕上第3戰？ 帕總不鬆口
- 謝金燕飛美缺席老爸頭七 心痛這樣回應
- 《2017春夏底妝─輕裸光》偽素顏當道
- 華南金控少棒》新北轟垮雲林 高市再見安
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
- 勝差就差在洋投 獅擬全撤換
- 徐總、洪總治軍嚴 林振賢看出不同
- 中職》最愛桃園！高國輝桃園生涯第30轟出爐（影音）
- 保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 羅東興建小巨蛋 吳澤成：盼列前瞻
- 宇瞻下半年樂觀 今年EPS估逾4元
- 洪秀柱選前之夜 帶支持者為台灣和國民黨祈禱！
- 嗯! 抱18禁漫畫 男歌手狂洩精力
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 廣大興案洪大姐 屏東縣議員洪慈綪涉貪起訴
- 馬國發明展 台東專校獲3金3銀
- Cindy Chao台北首間鑑賞室 炫目誘客
- 保健》研究：每日吃逾30克加工肉品 大腸癌風險增54％
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 巧聖仙師魯班公獎 155人獲達人新秀獎
- 大道公《孝親日》 明為「俺娘」按摩洗腳報母恩
- 婦人流浪台北挨餓2天 北警連夜護送返回集集
- 比特幣飆上1950美元 日韓交易量竄高
- 《碧璽‧明日之星》2
- 釜山挑戰賽》有點急躁遇亂流 盧彥勳差點翻船
- 議員爆溫昇豪違規開餐廳 觀傳局還花錢幫行銷
- 世界盃上海站／台反曲弓女團 8強中箭落馬
- 大腸鏡檢不可怕 術前準備別忘了
- 民歌42起跑 男星開刀三次急開嗓
- 半霧唇妝 點綴絕美婚紗
- 《精品公益》4
- 鐵鎚打爆員工頭 報警謊稱他睡死
- 穩定偏鄉師資 公費生服務6年才能請調
- 《2017春夏底妝─微霧光》平滑零毛孔
- 玖壹壹發片 春風避風頭 黃立成合唱 主打兄弟情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：村民疏通污水池疑中沼氣 跌入釀8死2傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分