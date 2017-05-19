村民疏通污水池疑中沼氣 跌入釀8死2傷

2017-05-19 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市的一處污水池，今（19日）進行疏通作業，不過疑因沼氣外洩，導致多位村民跌入，造成8死2傷的慘劇。

據中媒報導，大連市旅順口區鹽廠新村今早8點傳出有村民因污水池堵塞，進行疏通作業時候暈倒，多位村民為了搶救也掉入池中，其中8人死亡，2傷者送往醫院急救後，情況穩定。事件也引起當地政府高度重視，要求全力搶救傷者，組織善後工作。目前警方正進行調查，釐清事故原因。

在中國，同類工安意外屢見不鮮，據了解在2013至2016年，中國就發生4起跌入污水池的工安意外，一共造成11人死亡。