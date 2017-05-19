| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

村民疏通污水池疑中沼氣 跌入釀8死2傷

2017-05-19  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市的一處污水池，今（19日）進行疏通作業，不過疑因沼氣外洩，導致多位村民跌入，造成8死2傷的慘劇。

據中媒報導，大連市旅順口區鹽廠新村今早8點傳出有村民因污水池堵塞，進行疏通作業時候暈倒，多位村民為了搶救也掉入池中，其中8人死亡，2傷者送往醫院急救後，情況穩定。事件也引起當地政府高度重視，要求全力搶救傷者，組織善後工作。目前警方正進行調查，釐清事故原因。

在中國，同類工安意外屢見不鮮，據了解在2013至2016年，中國就發生4起跌入污水池的工安意外，一共造成11人死亡。

廣告
  • 中國大連傳出村民因疏通污水池時暈倒，造成8人死亡，2人受傷。示意圖與新聞無關。（資料照，記者陳建志攝）

    中國大連傳出村民因疏通污水池時暈倒，造成8人死亡，2人受傷。示意圖與新聞無關。（資料照，記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 工安意外
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：村民疏通污水池疑中沼氣 跌入釀8死2傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.