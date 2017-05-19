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一次記下圖案與聲音！「聲波刺青」下個月上市

外國紋身工作室將在下個月推出一種特別型式的聲波刺青。（圖擷自YouTube）

2017-05-19  23:16

〔即時新聞／綜合報導〕刺青是種在身體上作畫、展現自我的藝術，隨著科技不斷發展，下個月還會出現可以發出聲音的刺青，讓人能用刺青將聲音記錄下來。

綜合外媒報導，外國紋身工作室「Skin Motion」將在下個月推出一種特別型式的「聲波刺青（Soundwave Tattoos）」。這種刺青在使用手機或平板電腦上的APP進行掃描後，就可以用手機播出聲音。因此接受刺青者可以在刺青時，將想要聲音和圖案一起記錄在身體上，這樣的聲波刺青可以紀錄幾秒鐘到1分鐘長度的聲音。

在Skin Motion釋出的聲波刺青概念影片中，一位女子就將她養的狗狗圖案連同狗叫聲，用聲波刺青紋身在手臂上，在透過APP掃描後也順利讓錄下的聲音由手機播放出來。

雖然聲波刺青下個月才會上市，但目前工作室已接獲許多詢問，也已經事先開放預約了。

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