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杜特蒂：習近平威脅 敢在南海開採石油就開戰

菲國總統杜特蒂週一（15日）與中國國家主席習近平會面簽署協議。今日透露兩人私下談話內容。（路透）

2017-05-19  23:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂近日才與中國簽署協議，共同勘探南海天然資源。今天則向媒體表示，習近平曾經警告他，如果菲律賓當局嘗試在南海區域，依南海仲裁判決開採石油，中國將不惜開戰。

根據《路透》報導，對於去年7月南海仲裁裁決，許多人批評杜特蒂沒有在北京堅守菲律賓立場。杜特蒂今天反駁說，本週一（15日）和習近平在北京見面時就討論過這件事。他告訴習近平，菲律賓要開採石油，中國對於南海仲裁的觀點就留給中國。而習近平則回應他：「我們是朋友，我們不想和你爭吵，我們要保持良好關係。但如果你們硬要碰觸這個議題，我們會開戰。」

設於荷蘭海牙的「常設仲裁法院」（PCA）去年7月就裁決，中國南海九段線在聯合國海洋法公約之下無效，而中國面對仲裁結果則宣布「不承認、不接受」。菲律賓外長也坦承，在南海爭議上，很難與中國簽訂具有法律約束力的條約。

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