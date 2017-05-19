電影說的是真的！科學家找到平行宇宙證據

2017-05-19 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕「平行時空」常見於電影、動漫與小說之中，至於實際上是否真的存在則沒有定論，不過英國皇家天文學會最近發表一項研究表示，存在於我們宇宙中的「冷斑」（Cold spot）可能是因不同宇宙間的碰撞而產生，換言之冷斑的存在就是平行宇宙存在的證據。

綜合媒體報導，冷斑的首次發現是在2004年，由美國太空總署（NASA）的WMAP衛星發現，而後在2013年由歐洲航天局（ESA）的普朗克（Planck）任務中證實。

原本科學家認為，光經過冷斑區域時，能量會被吸走，所以認為該區域溫度較低，星系數量也較少，是宇宙裡一大片缺乏星系的區域。結果卻發現，冷斑區域裡的星系密度與其他地方僅有些許差異，這些小空洞也不足以解釋冷斑的形成。因此有些科學家認為，冷斑的存在是當前標準宇宙學模型所無法解釋的，而憑藉當前科技人類也無法至該處調查。因此一種結合科學和形上學的多元宇宙觀便應運而生。

根據外媒《鏡報》報導，英國杜倫大學（Durham University）謝克斯（Tom Shanks）教授解釋研究結果時表示，「冷斑可能是我們的宇宙與其他宇宙間的碰撞所留下來的殘餘。如果再進一步，透過更詳細的分析和證明，那麼冷斑可能是第一個『多元宇宙存在』的證明 。數十億個宇宙可能像我們的宇宙這樣存在。」

多元宇宙觀認為，我們的宇宙之外可能還存在著無限多個平行宇宙，而所有的宇宙構成了一個更大的宇宙。