| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

電影說的是真的！科學家找到平行宇宙證據

2017-05-19  20:14

〔即時新聞／綜合報導〕「平行時空」常見於電影、動漫與小說之中，至於實際上是否真的存在則沒有定論，不過英國皇家天文學會最近發表一項研究表示，存在於我們宇宙中的「冷斑」（Cold spot）可能是因不同宇宙間的碰撞而產生，換言之冷斑的存在就是平行宇宙存在的證據。

綜合媒體報導，冷斑的首次發現是在2004年，由美國太空總署（NASA）的WMAP衛星發現，而後在2013年由歐洲航天局（ESA）的普朗克（Planck）任務中證實。

原本科學家認為，光經過冷斑區域時，能量會被吸走，所以認為該區域溫度較低，星系數量也較少，是宇宙裡一大片缺乏星系的區域。結果卻發現，冷斑區域裡的星系密度與其他地方僅有些許差異，這些小空洞也不足以解釋冷斑的形成。因此有些科學家認為，冷斑的存在是當前標準宇宙學模型所無法解釋的，而憑藉當前科技人類也無法至該處調查。因此一種結合科學和形上學的多元宇宙觀便應運而生。

根據外媒《鏡報》報導，英國杜倫大學（Durham University）謝克斯（Tom Shanks）教授解釋研究結果時表示，「冷斑可能是我們的宇宙與其他宇宙間的碰撞所留下來的殘餘。如果再進一步，透過更詳細的分析和證明，那麼冷斑可能是第一個『多元宇宙存在』的證明 。數十億個宇宙可能像我們的宇宙這樣存在。」

多元宇宙觀認為，我們的宇宙之外可能還存在著無限多個平行宇宙，而所有的宇宙構成了一個更大的宇宙。

廣告
  • 此為宇宙微波背景圖。紅色代表稍微溫暖的地區，藍色稍微較冷的地區。（圖擷取自NASA官網）

    此為宇宙微波背景圖。紅色代表稍微溫暖的地區，藍色稍微較冷的地區。（圖擷取自NASA官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天文 宇宙 平行宇宙
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：電影說的是真的！科學家找到平行宇宙證據


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.