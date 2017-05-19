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維基解密創辦人性侵案 瑞典政府撤告了！

瑞典檢方今日決定撤銷對「維基解密」創辦人阿吉山的性侵指控，結束雙方長達7年的對峙。（路透）

2017-05-19  18:44

〔即時新聞／綜合報導〕現年45歲「維基解密」（Wikileaks）創辦人阿吉山（Julian Assange）涉嫌在瑞典強暴與性侵女子遭瑞典警方與「國際刑警組織」（INTERPOL）對他進行國際通緝，但瑞典檢察總長倪（Marianne Ny）今發聲明，決定中止有關阿吉山的性侵案調查，結束雙方長達7年之久的對峙。

綜合外媒報導，當年39歲的阿吉山，於8月14日在斯德哥爾摩參加研討會時，分別與當天認識的2名女子發生性關係，其後被指控強暴、性騷擾與非法脅迫等罪名，不久後便因涉嫌性侵遭到國際通緝，但阿吉山從未承認涉案。

阿吉山擔心若是被引渡到瑞典受審後，恐還會因「維基解密」洩漏50萬份美國政府檔案的案件而「順便被請到美國」面對司法審判，因此從2012年開始，便到厄瓜多駐倫敦大使館尋求庇護，期間不曾外出。

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