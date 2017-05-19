百萬中客將造訪 菲國大使：已被中客簽證申請淹沒
2017-05-19 19:35
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在上任前就對中國頻頻示好，近日更表示將拒絕歐盟金援，菲律賓駐北京大使館近期收到大量的中國遊客和商務人士的簽證申請，讓菲國大使感嘆「使館已被來自中國公民的簽證申請淹沒」。
媒體報導指出，隨著中菲關係改善，加上中國當局取消所有赴菲「旅遊警示」，今年預計將有100萬名中國遊客造訪菲律賓，近期菲律賓駐北京大使館收到的中國遊客簽證申請量更激增200%。
針對大量中客來勢洶洶，菲律賓駐北京大使羅瑪納（Jose Santiago Santa Romana）感嘆「使館已被來自中國公民的簽證申請淹沒」。報導提到，杜特蒂在去年上任後捨棄前朝的親美政策，甚至前往北京與中共領導人習近平會面，讓兩國的關係迅速加溫；近日兩人更再度於北京會面，並簽署合作文件。
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