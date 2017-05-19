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台灣留學生陳屍印尼租屋處 死因尚未明朗

一名至印尼求學的34歲謝姓男學生，今日被發現陳屍租屋處，死因仍不明。（圖擷自Tribunnews）

2017-05-19  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕一名至印尼求學的34歲中年男子謝志強（Xie Zhi Qiang，音譯），今（19）日被發現陳屍在中爪哇三寶壟住處，死因尚未出爐，我駐印代表處表示已協調當地僑領前往協助處理後事，並設法聯絡家屬。

綜合媒體報導，與死者為好友的吳姓台商表示，死者在當地三寶壟國立大學（Unnes）學習印尼文，15日曾與死者通過電話，但之後卻失聯，便請當地友人前往查看。

當地華僑蘇道摩表示，平常都會跟死者及其他友人聯絡，但謝男卻與他們失聯多天，便與另一名友人在今日中午前往他的住處，不但發現房門打不開，還聞到一股屍臭味，當下馬上報警處理。

據警方初步了解，已排除他殺可能，研判死亡時間應該有4天。目前謝姓死者的遺體已經被印尼警方送到當地的卡里亞地（Kariadi）醫院安置，等待家屬前來確認。

中華民國駐印尼代表處已請中爪哇當地僑領、台商協助，前往醫院及死者就讀的學校、租屋處了解情形。

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