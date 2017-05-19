台灣留學生陳屍印尼租屋處 死因尚未明朗
2017-05-19 17:25
一名至印尼求學的34歲謝姓男學生，今日被發現陳屍租屋處，死因仍不明。（圖擷自Tribunnews）
〔即時新聞／綜合報導〕一名至印尼求學的34歲中年男子謝志強（Xie Zhi Qiang，音譯），今（19）日被發現陳屍在中爪哇三寶壟住處，死因尚未出爐，我駐印代表處表示已協調當地僑領前往協助處理後事，並設法聯絡家屬。
綜合媒體報導，與死者為好友的吳姓台商表示，死者在當地三寶壟國立大學（Unnes）學習印尼文，15日曾與死者通過電話，但之後卻失聯，便請當地友人前往查看。
當地華僑蘇道摩表示，平常都會跟死者及其他友人聯絡，但謝男卻與他們失聯多天，便與另一名友人在今日中午前往他的住處，不但發現房門打不開，還聞到一股屍臭味，當下馬上報警處理。
據警方初步了解，已排除他殺可能，研判死亡時間應該有4天。目前謝姓死者的遺體已經被印尼警方送到當地的卡里亞地（Kariadi）醫院安置，等待家屬前來確認。
中華民國駐印尼代表處已請中爪哇當地僑領、台商協助，前往醫院及死者就讀的學校、租屋處了解情形。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- 釣魚台爆衝突！中國無人機進入、日本派戰機反制
- 強國年輕人擁房率達70％！ 原因出在「丈母娘」
- 巴西總統教唆封口 被密錄爆料
- 印度男自殺50人湊熱鬧 老橋坍塌釀2死14人失蹤
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 臨停接送遭檢舉 義學國小家長困擾
- 確定出席餐會 陳致中：扁會親自表達感謝詞
- 韓娛樂公司海選 三百多人秀藝
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 陳妍希老公慘遭追殺 被鐵索勒喉拖入湖
- 涉持搶暴力討債還請關公 「把風」下場是...
- 323佔政院案 北檢不服煽惑他人犯罪判決今提上訴
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 白雪公主難當！范冰冰為防曬竟這樣做
- 台塑啟動二度交班 王家人退出九人小組
- NBA》詹皇11次入選年度第一隊平紀錄 柯瑞、戈貝爾落選
- 羅東興建小巨蛋 吳澤成：盼列前瞻
- 豪門女星苦吞第4私生子 富尪包養高中妹射後不理
- 「man`s talk」 派出所長 靠一張嘴取出槍彈
- 19~29坪、單價71~80萬 板南線成交密碼浮現
- 葉望輝現身府內 笑說「來買菜」
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 護樹團體嗆1週內集滿3千附議 柯P：依法行政
- 童仲彥狂罵李秀環：妳最該感謝「通姦除罪化」！
- 北市音樂圖書中心 相中AIT現址
- 李凈瑜：美國嚴重關切李明哲事件
- 劉世芳化身直播主 臉書上推銷高雄水產
- NBA》騎士不是怪物奇兵！矮湯有信心贏球
- 要川普下台 「彈」何容易
- 《北市》天下第一攤 三處滷肉飯獲獎
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 兩座河川跨越橋動工 苑裡鎮自行車道可望貫通
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 機捷不能出站 老外嚐鮮拍照記錄
- 中職》悍將神盾續留 黃勝雄歸期未定
- 台農發要砍林地種釋迦
- MiLB》飆本季單場三振新高 江少慶6連勝居聯盟勝投王
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
- 艾怡良跳水洩壓 下墜2秒心情入歌
- 「蟠母娘娘賜婚得共修」 小三誘人夫嘿咻遭判刑4月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣留學生陳屍印尼租屋處 死因尚未明朗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分