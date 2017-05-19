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強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷

2017-05-19  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西14日下午5時許，發生一起爆炸意外，兩名男童蹲在社區的1棵樹下燒螞蟻，不慎引爆化糞池，導致嚴重燒傷。

綜合媒體報導，13歲的小建與9歲的小民，原本玩「火燒螞蟻」玩得正開心，沒想到一旁重達50公斤的化糞池蓋子突然炸開。

目擊者胡先生說，他在家中突然聽見巨大聲響，下樓查看發現，兩名男童躺在地上，身上多處被下水道冒出的烈焰灼傷，趕緊送醫救治，至今想起仍心有餘悸。

醫師指出，兩人的燒傷程度，各自為9%、18%，10%以上算中度燒傷。男童們表示，自己也不清楚發生什麼事，只記得受傷前在樹下燒螞蟻，醒來之後，就變這樣了。

家屬認為，可能是化糞池長期未清，聚集大量沼氣，加上小朋友恰好在那燒東西，才會爆炸，建議應在附近設立警告標示。

負責清理化糞池的賽城湖市容市政管理所則說，該處每年都會清理一次，最近一次是今年1月；對於小朋友受傷，他們也不願看到，但強調自己並無責任。

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  • 中國江西兩名男童因燒螞蟻，不慎引爆化糞池，全身多處灼傷。（圖翻攝自「江西網」

    中國江西兩名男童因燒螞蟻，不慎引爆化糞池，全身多處灼傷。（圖翻攝自「江西網」

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