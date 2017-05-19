神話史詩再現？ 印度獨眼羊寶寶成村內大明星

印度某村莊母羊日前誕下一隻羊寶寶，因罹患獨眼畸形症，導致這隻小羊只有一顆巨大眼珠鑲在臉上。（圖擷自India.com）

2017-05-19 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆省（Assam）一座村莊內，誕生了一隻罹患獨眼畸形症的（cyclopia）的小羊，通常這類基因有缺陷的山羊出生後最多僅能存活數日，但這隻獨眼小羊迄今已存活10天，除了吸引許多人參觀外，還被附近居民視作神蹟膜拜。

綜合媒體報導，印度某村莊內的母羊誕下一隻獨眼山羊寶寶，這隻小羊不僅有顆超大眼珠在臉部正中央，耳朵也只有單邊，獸醫評估通常這類畸形物種誕生後數小時便會死亡，最多也只能活個幾天而已，但這隻9日誕生的山羊寶寶迄今已存活10日，讓飼主達斯（Mukhuri Das）驚訝不已。

因這隻獨眼小羊令人聯想到希臘神話史詩「奧德賽」中的獨眼巨人，讓許多遊客慕名而來，達斯認為如此獨特的山羊寶寶在他家出生，還能存活至今，宛如神蹟，且深信牠能帶來好運。

但專家指出，這其實是種叫做獨眼畸形症的罕見病症，而這種疾病多半是基因遺傳上的缺陷，也有可能是母羊在懷孕時吃下有毒物質所致。

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