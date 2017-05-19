神話史詩再現？ 印度獨眼羊寶寶成村內大明星
2017-05-19 20:54
印度某村莊母羊日前誕下一隻羊寶寶，因罹患獨眼畸形症，導致這隻小羊只有一顆巨大眼珠鑲在臉上。（圖擷自India.com）
〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆省（Assam）一座村莊內，誕生了一隻罹患獨眼畸形症的（cyclopia）的小羊，通常這類基因有缺陷的山羊出生後最多僅能存活數日，但這隻獨眼小羊迄今已存活10天，除了吸引許多人參觀外，還被附近居民視作神蹟膜拜。
綜合媒體報導，印度某村莊內的母羊誕下一隻獨眼山羊寶寶，這隻小羊不僅有顆超大眼珠在臉部正中央，耳朵也只有單邊，獸醫評估通常這類畸形物種誕生後數小時便會死亡，最多也只能活個幾天而已，但這隻9日誕生的山羊寶寶迄今已存活10日，讓飼主達斯（Mukhuri Das）驚訝不已。
因這隻獨眼小羊令人聯想到希臘神話史詩「奧德賽」中的獨眼巨人，讓許多遊客慕名而來，達斯認為如此獨特的山羊寶寶在他家出生，還能存活至今，宛如神蹟，且深信牠能帶來好運。
但專家指出，這其實是種叫做獨眼畸形症的罕見病症，而這種疾病多半是基因遺傳上的缺陷，也有可能是母羊在懷孕時吃下有毒物質所致。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- 釣魚台爆衝突！中國無人機進入、日本派戰機反制
- 狂人末路？友人爆：川普會自己找台階辭職下台
- 電影說的是真的！科學家找到平行宇宙證據
- 巴西總統涉貪付封口費 最高法院令調查
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 綠電憑證首發268張 台北市、台積電入列
- 台灣首波綠色債券掛牌 櫃買中心：市況熱烈
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 全國調酒賽選拔2國手 和春上演同門之爭
- 緯創代工iPhone SE 本週在印度開賣
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 連「啊」都不行！那些年我們不能說的字
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
- 男子墜樓死亡 竟牽扯女子離奇失蹤案
- 歐商會面告小英 工時僵硬 勞資都惱
- 海漂垃圾澆油違法燒 員貝絕美玄武岩地形烏嘛嘛
- C肝群聚感染 再增一受害者
- 狗狗站立用雙腳奔跑 網友都怒了！
- 高鐵國光客運合推宜蘭港交通聯票 搭高鐵打75折
- 韓國京畿道物產展 泡麵辣登場
- 自由廣場》國民黨 一中沒有敵人
- NBA》寶刀未老！歐尼爾秀霸氣顏扣：10天約給我就復出（影音）
- 宜蘭綠博裝置藝術 120稻草人開放索取
- 鐵鎚打爆員工頭 報警謊稱他睡死
- MUJI超狂 今年秋天在日本開賣組合屋
- NBA》落選年度最佳陣容 灰狼湯斯：不受尊重
- 大幅開放中資來台購屋 聯聚董座︰年輕人更難買房
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 能源轉型缺民營電廠 李進勇批不敢打老虎
- 江宜樺批：政府施政不佳 青年感觸尤深
- 天后身材94狂！蔡依林中空裝辣露深溝腹肌
- 駐美日歐盟WTO 擬設政務副代表
- 4月來台觀光人數今年首度正成長 港澳客貢獻最多
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 陳妍希老公慘遭追殺 被鐵索勒喉拖入湖
- 下週油價估漲5角 95無鉛將破25元
- 中職》悍將神盾續留 黃勝雄歸期未定
- 守護乘客安全 華航、林口長庚簽署「空中醫療合作備忘錄」
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 省道3公里爛路10年未翻修 7天內全翻新
- 通姦除罪化 司改分組會議通過
- 蝦味先 全台下架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：神話史詩再現？ 印度獨眼羊寶寶成村內大明星
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分