| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

神話史詩再現？ 印度獨眼羊寶寶成村內大明星

印度某村莊母羊日前誕下一隻羊寶寶，因罹患獨眼畸形症，導致這隻小羊只有一顆巨大眼珠鑲在臉上。（圖擷自India.com）

2017-05-19  20:54

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆省（Assam）一座村莊內，誕生了一隻罹患獨眼畸形症的（cyclopia）的小羊，通常這類基因有缺陷的山羊出生後最多僅能存活數日，但這隻獨眼小羊迄今已存活10天，除了吸引許多人參觀外，還被附近居民視作神蹟膜拜。

綜合媒體報導，印度某村莊內的母羊誕下一隻獨眼山羊寶寶，這隻小羊不僅有顆超大眼珠在臉部正中央，耳朵也只有單邊，獸醫評估通常這類畸形物種誕生後數小時便會死亡，最多也只能活個幾天而已，但這隻9日誕生的山羊寶寶迄今已存活10日，讓飼主達斯（Mukhuri Das）驚訝不已。

因這隻獨眼小羊令人聯想到希臘神話史詩「奧德賽」中的獨眼巨人，讓許多遊客慕名而來，達斯認為如此獨特的山羊寶寶在他家出生，還能存活至今，宛如神蹟，且深信牠能帶來好運。

但專家指出，這其實是種叫做獨眼畸形症的罕見病症，而這種疾病多半是基因遺傳上的缺陷，也有可能是母羊在懷孕時吃下有毒物質所致。

相關影片請見：

廣告
  • 獨特的外貌讓許多外地遊客慕名而來，飼主認為這是一種神蹟。（圖擷自India.com）

    獨特的外貌讓許多外地遊客慕名而來，飼主認為這是一種神蹟。（圖擷自India.com）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 基因缺陷 山羊 獨眼
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：神話史詩再現？ 印度獨眼羊寶寶成村內大明星


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.