伊凡卡么兒會走路了！燦笑萌樣吸20萬讚...

美國第一千金伊凡卡的么兒今年三月才滿一歲，如今已經會走路了，讓伊凡卡驚喜連連。（圖擷取自Ivanka Trump）

2017-05-19 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女兒伊凡卡經常在臉書上分享兒女們的生活照，她的么兒今年一歲多，今天已經學會走路了，燦爛的笑容、可愛的模樣吸引了20萬名網友按讚。

伊凡卡在臉書上PO出寶貝兒子Theodore走出「人生第一步」的影片，影片中伊凡卡驚呼連連。一歲多的Theodore手裡捧著玩具，搖搖晃晃的踏出步伐，讓母親伊凡卡非常驚喜、不斷鼓勵他「繼續走」。

Theodore燦爛的笑容也萌翻20萬人，有網友也分享了自己小孩第一次會走路時的往事。

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