| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

伊凡卡么兒會走路了！燦笑萌樣吸20萬讚...

美國第一千金伊凡卡的么兒今年三月才滿一歲，如今已經會走路了，讓伊凡卡驚喜連連。（圖擷取自Ivanka Trump）

2017-05-19  15:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女兒伊凡卡經常在臉書上分享兒女們的生活照，她的么兒今年一歲多，今天已經學會走路了，燦爛的笑容、可愛的模樣吸引了20萬名網友按讚。

伊凡卡在臉書上PO出寶貝兒子Theodore走出「人生第一步」的影片，影片中伊凡卡驚呼連連。一歲多的Theodore手裡捧著玩具，搖搖晃晃的踏出步伐，讓母親伊凡卡非常驚喜、不斷鼓勵他「繼續走」。

Theodore燦爛的笑容也萌翻20萬人，有網友也分享了自己小孩第一次會走路時的往事。

相關連結請見：

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊凡卡 學步 川普
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：伊凡卡么兒會走路了！燦笑萌樣吸20萬讚...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.