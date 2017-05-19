印度村民天生有「蹼指」 怕遭天譴拒治療

2017-05-19 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部阿拉普札（Alappuzha）的坎納圖（Kannathu）族，全村有140人因遺傳罹患「併指症」（syndactyly），部分手指呈鴨蹼狀相連，他們認為，若接受矯正，就會受到詛咒！

英國《太陽報》報導，70歲宗族成員薩拉蘇（Sarasu）表示，即使天生手指畸形，她們依然可以做很多事，包括寫字、做家事、工作等；她俏皮地說，只是不能戴戒指罷了。

至於為何不透過手術矯正，薩拉蘇說，曾有族人試圖這麼做，也成功了，但沒多久就遭到天譴，成了聽障，因此沒人敢再提，久而久之，也就接受了身體上的缺陷。