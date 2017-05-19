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創下美國畫作紀錄 這幅畫要價33億元天價！

美國已逝畫家巴斯奇亞的作品《無題》拍賣出1.1億美元（約33.4億元台幣）天價。（美聯社）

2017-05-19  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕已故美國畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）在1982年所創作的作品《無題》（Untitled），昨天在紐約蘇富比拍賣出1.105億美元（約33.4億元台幣）高價，創下美國畫作歷來最高記錄，也是拍賣會上價格的第六高。

綜合外媒報導，這幅破紀錄的名畫買主是41歲的日本企業家前澤友作，去年他在同項拍賣會上，也大手筆花費9千萬美元（約27億元台幣）一口氣買了7幅不同畫家的作品，這次僅僅花了10分鐘，就砸出超過1億美元標下巴斯奇亞的作品。前澤友作本身也是知名藝術收藏家，還預計在家鄉千葉縣蓋一間博物館，專門來收藏他的「戰利品」。

巴斯奇亞出生於紐約，早年以塗鴉出名，被視為「新表現主義」代表畫家，1988年他因嗑藥過量猝死，年僅27歲，但他留下的創作頻創高價，先前他畫作最高價記錄是去年5月創下的5730萬美元（約17.3億元台幣），買主也同樣是前澤友作。

創下天價的《無題》有點像塗鴉手法，畫出抽象的人頭和面貌，對於能買到這幅名畫，前澤也表示，「我一看到這幅畫，就覺得莫名興奮」。蘇富比也透露，《無題》先前一直被私人收藏家收藏，33年來從未公開展出過，前任買主在1984年，只花了1.9萬美元（57萬元台幣）在拍賣會上買下這幅畫。

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