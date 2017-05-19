| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？

亞瑟拍到的天使雲。（圖取自臉書）

2017-05-19  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕德州一名唐氏症7歲男孩亞瑟（AAsher）拍到相當獨特的照片，照片中的雲朵如同人型，他的媽媽將其解讀為這是亞瑟的守護天使。

《ABC》報導，亞瑟一家人日前搭機從巴爾的摩飛往休士頓，途中亞瑟拿起攝影師媽媽的手機玩耍，拍了數十張照片，那天晚上亞瑟媽媽為了節省手機記憶空間，決定將亞瑟拍的照片刪除，但其中一張照片讓她了幾乎屏住呼吸，照片中的雲朵形狀竟像是一個張開雙臂的人。

報導指出，亞瑟媽媽相信那是守護亞瑟的天使，網友們也紛紛讚嘆這張照片相當驚人，但也有人認為照片造假，質疑當時機上為何沒有其他人看見這麼特殊的雲。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 唐氏症 天使 照片
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.