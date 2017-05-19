快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？
2017-05-19 12:14
亞瑟拍到的天使雲。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕德州一名唐氏症7歲男孩亞瑟（AAsher）拍到相當獨特的照片，照片中的雲朵如同人型，他的媽媽將其解讀為這是亞瑟的守護天使。
《ABC》報導，亞瑟一家人日前搭機從巴爾的摩飛往休士頓，途中亞瑟拿起攝影師媽媽的手機玩耍，拍了數十張照片，那天晚上亞瑟媽媽為了節省手機記憶空間，決定將亞瑟拍的照片刪除，但其中一張照片讓她了幾乎屏住呼吸，照片中的雲朵形狀竟像是一個張開雙臂的人。
報導指出，亞瑟媽媽相信那是守護亞瑟的天使，網友們也紛紛讚嘆這張照片相當驚人，但也有人認為照片造假，質疑當時機上為何沒有其他人看見這麼特殊的雲。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 圍堵北韓！ 美國航母「雷根號」駛向朝鮮半島
- 6歲童右眼長大惡瘤 嚇得醫師直呼救不了
- 唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？
- 荷蘭國王兼差機師21年 沒人認出
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 屏縣南門護理之家大火 4死、56送醫
- 台塑啟動二度交班 王家人退出九人小組
- 每日車縫500件內衣褲 廖昱瑄摘銀
- 50犬隻棄養三芝 動保處重罰45萬
- Kingsmill高球賽》 湯普森從天而降
- 阿杜當暖男背妹 老婆別看!
- 蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服
- DRAM續漲價 南亞科 、威剛Q2獲利高
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- MLB》0死滿壘神救火 上原浩治全好球首奪救援（影音）
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 美21參議員致函國務卿 挺台參與ＷＨＡ
- MOD微電影大賽徵件 最高可獨得300萬獎金
- 「讓你家變凶宅」 房客涉恐嚇房東還提告
- 彰議員爆泡水紫菜拉不破像塑膠 要求衛生局查驗
- 公民、環保團體要求雲縣府 停發六輕生煤許可證
- 銘傳國中張翔鈞 馬國發明展摘1金1銀
- 〈健康充電站〉失智症醫學講座
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- 壓力大就頭痛臉紅 當心小丑症候群
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 豬哥亮這樣抗癌 楊烈直呼拿命開玩笑！
- 台灣首波綠色債券掛牌 櫃買中心：市況熱烈
- 我世衛行動團 將向WHO遞抗議函
- （影音）阿喜見遺照跪地痛哭 民間好友為豬哥亮抱屈
- 房客斥責凶嫌「衝三小」 竟與屋主陪葬！
- 《精品公益》3
- 高雄旅展開幕 林全：軌道建設完善讓旅遊更舒適
- 殺「豬」救狗 五股國中師生籌錢付醫藥費
- 《太陽》金智媛脫軍袍 《三流之路》當服務員
- 高雄斷頭案 鄰居透露兇嫌平時是這樣的人...
- NBA》落選年度最佳陣容 灰狼湯斯：不受尊重
- 去年災損道路只修1成 傅崐萁：中央給錢少
- 昔日戰友 期待落空 守護民主平台重批蔡政府
- 巧聖仙師魯班公獎 155人獲達人新秀獎
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 《奇幻大自然》5
- 05/19 各報重點新聞一覽
- 環評修法鬆綁 北市砲轟中央：摧毀環評制度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分