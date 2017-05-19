唐氏症兒子玩手機 媽發現他竟拍下「天使雲」？

亞瑟拍到的天使雲。（圖取自臉書）

2017-05-19 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕德州一名唐氏症7歲男孩亞瑟（AAsher）拍到相當獨特的照片，照片中的雲朵如同人型，他的媽媽將其解讀為這是亞瑟的守護天使。

《ABC》報導，亞瑟一家人日前搭機從巴爾的摩飛往休士頓，途中亞瑟拿起攝影師媽媽的手機玩耍，拍了數十張照片，那天晚上亞瑟媽媽為了節省手機記憶空間，決定將亞瑟拍的照片刪除，但其中一張照片讓她了幾乎屏住呼吸，照片中的雲朵形狀竟像是一個張開雙臂的人。

報導指出，亞瑟媽媽相信那是守護亞瑟的天使，網友們也紛紛讚嘆這張照片相當驚人，但也有人認為照片造假，質疑當時機上為何沒有其他人看見這麼特殊的雲。