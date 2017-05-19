女老師被控誘姦女學生 直接在校內車震...

拉莫納修道院中學，校內景觀。（圖取自Ramona Convent Secondary School臉書）

2017-05-19 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自殺案，引起各界對狼師誘姦關注，現在美國洛杉磯也爆出一起老師誘姦學生的事件，事情發生在阿罕布拉市（Alhambra）女學生家長控訴一名叫做溫德爾的女老師誘姦女兒，目前警方已開始調查。

洛杉磯當地媒體報導，阿罕布拉市的警察卡爾（Steven Carr）指出，女老師在天主教女校「拉莫納修道院中學」任職，兩人不尋常的關係在今年3月開始，女學生父母16日發現女老師傳給女兒的情慾簡訊憤而報警。

卡爾透露，溫德爾涉嫌多次在校園內或車內與女學生發生性行為，目前她已被停職接受調查。不過警方指出，初步調查發現，溫德爾並沒有強迫女學生，不過這起案件很可能還有其他受害者。